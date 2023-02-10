Политолог Бортник: Зеленский получил тревожный сигнал об изменениях позиции Запада по Украине

Как пишет издание, поездка украинского президента в Европу не принесла больших надежд на передачу истребителей. Британский премьер Риши Сунак поручил главе Минобороны проверить, какие самолеты страна «потенциально» сможет передать ВСУ. В Германии и Франции Зеленский не получил даже этого, заключил Бортник.