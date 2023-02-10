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Политолог Бортник: Зеленский получил тревожный сигнал об изменениях позиции Запада по Украине

Политика
Политолог Бортник: Зеленский получил тревожный сигнал об изменениях позиции Запада по Украине

Переговоры с западными лидерами дали президенту Украины Владимиру Зеленскому тревожный знак об изменении политики в отношении вооружения Киева, рассказал политолог Руслан Бортник.

По мнению эксперта издания «Страна.ua» Зеленский так и не смог добиться от союзников подтверждения поставки военной авиации украинской армии.

«Это говорит о нарастании проблемы. Запасы советского оружия и боеприпасов заканчиваются. Украине не хватает любой техники, а не только бронированной, а еще артиллерии и патронов», — считает политолог.

Как пишет издание, поездка украинского президента в Европу не принесла больших надежд на передачу истребителей. Британский премьер Риши Сунак поручил главе Минобороны проверить, какие самолеты страна «потенциально» сможет передать ВСУ. В Германии и Франции Зеленский не получил даже этого, заключил Бортник.

#западные страны #зеленский #сунак

Трансляция медиагруппы "Патриот"