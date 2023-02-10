Немцы потребовали от Шольца возобновления диалога Москвы и Киева

Жители ФРГ подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу о возобновлении диалога Москвы и Киева касательно украинского вопроса. Соответствующий документ обнародован в Сети.
Согласно информации портала change.org, петицию подписали более 25 тысяч граждан ФРГ. К ним относятся деятели искусства и культуры, ученые, представители прессы, политические деятели и писатели. Также немцы указали на свое намерение организовать акцию в поддержку этого документа.
Прежде стало известно, что в Германии проходит антиправительственный митинг. Жители государства выступают за прекращение западных ограничительных мер против Кремля и требует немедленно отменить введенные рестрикции.