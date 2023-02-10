Немцы потребовали от Шольца возобновления диалога Москвы и Киева

Согласно информации портала change.org, петицию подписали более 25 тысяч граждан ФРГ. К ним относятся деятели искусства и культуры, ученые, представители прессы, политические деятели и писатели. Также немцы указали на свое намерение организовать акцию в поддержку этого документа.