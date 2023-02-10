Аналитик Шурыгин в жесткой форме призвал украинскую журналистку Соколовскую закрыть рот

Речь в эфире зашла о генерале Советской армии Николае Ватутине, мемориал которому был недавно демонтирован на Украине. Соколовская, комментируя варварские выходки Киева, озвучила мысль, которая привела в ярость военного аналитика Владислава Шурыгина. В частности, виновными в смерти Ватутина журналистка сделала не приспешников Степана Бандеры, а «местные разборки» и врачей СССР.