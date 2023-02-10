Аналитик Шурыгин в жесткой форме призвал украинскую журналистку Соколовскую закрыть рот

Всего одна фраза украинской журналистки Янины Соколовской вызвала гневную реакцию у аудитории «Время покажет». Приглашенные гости призвали ее закрыть рот.
Речь в эфире зашла о генерале Советской армии Николае Ватутине, мемориал которому был недавно демонтирован на Украине. Соколовская, комментируя варварские выходки Киева, озвучила мысль, которая привела в ярость военного аналитика Владислава Шурыгина. В частности, виновными в смерти Ватутина журналистка сделала не приспешников Степана Бандеры, а «местные разборки» и врачей СССР.
«Можно ее заткнуть, в конце концов? Это бред, потому что есть следственное дело, которое провел "Смерш", и которое эта гражданка неизвестно какой страны, не держала в руках, не читала – и теперь нам рассказывает», — возмутился Шурыгин.
Ранее Соколовская заявила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию свидетельствует о финале переговоров с Москвой.