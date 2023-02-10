Карл III усмехнулся на просьбу вернуть принца Гарри в королевскую семью

Король Великобритании Карл III неоднозначно отреагировал на просьбу вернуть его сына принца Гарри в семью после многочисленных скандалов, связанных с именем наследника.
В 2020 году герцог Сассекский вместе с супругой экс-актрисой Меган Маркл покинул Великобританию и начал серию скандальных интервью, в которых влюбленные разоблачали членов королевской семьи.
В начале января 2023 года принц выпустил скандальные мемуары «Запасной», которые вызвали широкий общественный резонанс, однако его родственники никак не отреагировали на провокацию.
Во время конференции в Университете Восточного Лондона один из присутствующих попросил Карла III вернуть принца Гарри в королевскую семью, но в ответ король сначала сделал вид, что не расслышал имя сына, а потом усмехнулся.
Напомним, в своей книге «Запасной» принц Гарри заявил, что в детстве его кормили меньше, чем старшего брата и наследника британского престола принца Уильяма.