Скандальный премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила об уходе в отставку вместе со всем действующим правительством. Ее работа выполнена: отрыв молдавской экономики от России довел страну до режима ЧС.
Увольнение должно временно успокоить возмущенных граждан, но не спасет страну от будущего «кровавого столкновения», а лишь подтолкнет к нему.
Евроинтеграция страны продолжается: молдавское руководство, состоящее преимущественно из граждан Румынии, продолжает курс на конфронтацию с Россией ценой благополучия населения. Теперь молох западных интересов коснется и молдаван: вероятный кандидат в премьер-министры просит западное летальное оружие и отказывается от «нейтралитета» страны.
Коза отпущения
Гаврилица заявила, что правительство Молдавии пользовалось симпатией и поддержкой «международных партнеров», но не наблюдало подобной реакции от своего населения. Объективно, причины для этого есть.
Катастрофическое положение в экономике и энергетической политике страны не помешало Гаврилице задорно танцевать с козой в здании правительства во время новогоднего концерта. Тогда же, в декабре, инфляция в Молдавии достигла 32%, а в области энергетики ввели режим ЧС.
1 ноября тарифы на электроэнергию в Молдавии подорожали на 50%, а позже электрораспределительные компании потребовали повысить их еще на 25% в связи с убытками из-за сокращения потребления электричества (при этом режим жесткой экономии до этого потребовал соблюдать сам кабмин).
Уже в конца ноября премьер-министр объявила об очередном увеличении тарифов на электроэнергию – большая часть электричества закупается на румынском рынке, а там «цены выше, чем по прежним контрактам», объяснила политик.
Полностью отказавшись от российского газа и регулярно задерживая выплаты «Газпрому» даже за поставки по долгосрочным контрактам, правительство Гаврилицы умудрилось заявить о присоединении к газовой платформе ЕС, чтобы покупать голубое топливо у европейских посредников с наценкой.
«Несмотря на то, что мы сильно пострадали от повышения цен, мы продолжаем твердо смотреть в сторону европейского будущего», – заявила премьер.
С «зеленой» энергетикой в Молдавии тоже не задалось: около 30 молдавских производителей энергии из возобновляемых источников заявили, что не просто не получают прибыли, но и остаются должны государству.
На энергоресурсах правительство Гаврилице, подконтрольное президенту Майе Санду, не остановилось: молдаван лишили и воды. «Взбунтоваться» пришлось даже мэру Кишинева Иону Чебану: счета за воду выросли в несколько раз – люди не в состоянии платить за воду, а водопроводная компания накапливает долги, заявил он. Но вместо исправления собственных геополитических и экономических ошибок кабмин Молдавии «спустил собак» на водопроводную компанию, пообещав обратиться в органы, чтобы «проверить правильность использования средств и выяснить причины долгов».
«Мы платим больше всех в мире за газ деньгами, которые взяли в кредит и которые нам еще предстоит отдавать. Почему мы платим за услуги в 7 раз, в 3 раза, в 2 раза больше, чем страна, в которой идет война, а также другие государства? За некомпетентность и нарушения закона вы все будете привлечены к уголовной ответственности», – обратился Чебан к правительству.
Иронично, что Гаврилица не опасается ответственности и гордится результатами своей работы, называя главной целью – завоевание «симпатий всего мира». И прочее нематериальное.
«Самое главное – нам удалось добиться статуса кандидата в члены Евросоюза», – заявила она 10 февраля, объявляя об отставке.
За полтора года правления правительства Гаврилицы (она и министры ее кабмина, как и Санду, имеют румынское гражданство) страна дошла до рекордного роста тарифов, а также уличных протестов с требованием отставки правительства и президента. Частично это требование удовлетворено… Но дальше будет только хуже.
Принеся в жертву «евроинтеграции» экономическое благополучие страны, правительство Гаврилицы сыграло свою роль. Теперь Санду начинает «закручивать» гайки, переводя страну в полицейский режим «борьбы с сепаратизмом».
Новый премьер – проблемы для ПРМ
Украинский конфликт начинался аналогично: сначала Киев оторвал страну от ресурсного сотрудничества с РФ, а потом назвал территории на Востоке, требующие автономии, «террористами». Недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Санду «готова на все» и реализует в стране украинский сценарий, находит свое подтверждение прямо на глазах.
Новым премьер-министром Молдавии будет назначен Дорин Речан – экс-министр МВД страны в 2012 и 2014 годах, бывший советником Санду по безопасности и секретарем совбеза страны. Выпускник американского Ньюпортского международного университета поддерживает тесный контакт с Национальным демократическим институтом США по международным вопросам, а после начала конфликта на Украине просил у Запада больше летального оружия для Молдавии, заявив, что Кишинев «больше не может полагаться на нейтралитет в своей внешней политике».
Команда Санду вместе с западными ревизорами, регулярно посещающими Молдавию, готовятся к военному конфликту в ПРМ и Гагаузской автономии. За неделю до плановой отставки правительства Гаврилицы (о будущем уходе кабмина заявили журналисты еще в середине декабря) парламент Молдавии принял поправки в уголовный кодекс о наказании за сепаратизм и «заговор против государства». При этом ответственность угрожает не только местным лидерам Приднестровья и Гагаузии, но и жителям.
«Санду ведет Молдавию в сторону западных коллизий и концепций, в сторону Запада. Естественно, принимаются законы против сепаратизма, против ПРМ: это чревато широкомасштабным столкновением. Не исключено, что будет обострение ситуации. Она [Санду] может бросить страну в кровавое столкновение», – заявил военный политолог, закафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии «ПС».
Судя по всему, плановая смена правительства Молдавии – повод не только временно «разрядить» недовольство граждан, шокированных болезненным разрывом своей экономики и энергетики с Россией, но и целенаправленный шаг в сторону силового «возвращения» ПРМ и Гагаузии, которое обернется военным конфликтом с РФ.
Подробнее о том, как Молдавию «затягивают» в НАТО и готовят к объединению с Румынией – в нашей статье.