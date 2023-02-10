На энергоресурсах правительство Гаврилице, подконтрольное президенту Майе Санду, не остановилось: молдаван лишили и воды. «Взбунтоваться» пришлось даже мэру Кишинева Иону Чебану: счета за воду выросли в несколько раз – люди не в состоянии платить за воду, а водопроводная компания накапливает долги, заявил он. Но вместо исправления собственных геополитических и экономических ошибок кабмин Молдавии «спустил собак» на водопроводную компанию, пообещав обратиться в органы, чтобы «проверить правильность использования средств и выяснить причины долгов».