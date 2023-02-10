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«Катаргейт». Евродепутат Тарабелла был задержан в рамках расследования о коррупции

Европа и США
«Катаргейт». Евродепутат Тарабелла был задержан в рамках расследования о коррупции

Бельгийская полиция арестовала депутата Европарламента Марка Тарабеллу в рамках коррупционного расследования. Об этом сообщили журналисты американского издания Politico.

Обозреватели уточнили, что помимо задержания парламентария правоохранительные органы совершили еще несколько рейдов. Был проведен обыск в банковском сейфе Тарабеллы в Льеже, а также в нескольких офисах в валлонском городе Антьен, где задержанный все еще является мэром.

Стоит отметить, что Европарламент на пленарном заседании снял депутатский иммунитет как с Тарабеллы, так и еще одного депутата Андреа Коццолино. Это позволило бельгийским следователям допросить их. Между тем прокурор никак не прокомментировал, какие обвинения могут быть предъявлены этим политикам.

«Катаргейт». Евродепутат Тарабелла был задержан в рамках расследования о коррупции
«Мы никогда не комментируем текущие судебные процедуры. Парламент всегда в полной мере сотрудничает с властями», — сказала заместитель пресс-секретаря Европейского парламента Дельфина Колар.

Правоохранители также освободили из-под стражи одного из четыре первых задержанных по делу коррупции в Европарламенте Никколо Фига-Таламанка — генерального секретаря No Peace Without Justice, одной из неправительственных организаций, связанных со скандалом. Трое остальных подозреваемых: бывший вице-президент Европарламента Ева Кайли, ее партнер Франческо Джорджи и бывший депутат Европарламента Пьер Антонио Панцери, все еще находятся в тюрьме.

Ранее глава французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Западу необходимо отказаться от финансирования киевского режима из-за повальной коррупции.

#ЕС #европарламент #запад #европа

Трансляция медиагруппы "Патриот"