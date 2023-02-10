Бельгийская полиция арестовала депутата Европарламента Марка Тарабеллу в рамках коррупционного расследования. Об этом сообщили журналисты американского издания Politico.
Обозреватели уточнили, что помимо задержания парламентария правоохранительные органы совершили еще несколько рейдов. Был проведен обыск в банковском сейфе Тарабеллы в Льеже, а также в нескольких офисах в валлонском городе Антьен, где задержанный все еще является мэром.
Стоит отметить, что Европарламент на пленарном заседании снял депутатский иммунитет как с Тарабеллы, так и еще одного депутата Андреа Коццолино. Это позволило бельгийским следователям допросить их. Между тем прокурор никак не прокомментировал, какие обвинения могут быть предъявлены этим политикам.
«Мы никогда не комментируем текущие судебные процедуры. Парламент всегда в полной мере сотрудничает с властями», — сказала заместитель пресс-секретаря Европейского парламента Дельфина Колар.
Правоохранители также освободили из-под стражи одного из четыре первых задержанных по делу коррупции в Европарламенте Никколо Фига-Таламанка — генерального секретаря No Peace Without Justice, одной из неправительственных организаций, связанных со скандалом. Трое остальных подозреваемых: бывший вице-президент Европарламента Ева Кайли, ее партнер Франческо Джорджи и бывший депутат Европарламента Пьер Антонио Панцери, все еще находятся в тюрьме.
Ранее глава французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Западу необходимо отказаться от финансирования киевского режима из-за повальной коррупции.