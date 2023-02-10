«Катаргейт». Евродепутат Тарабелла был задержан в рамках расследования о коррупции

Стоит отметить, что Европарламент на пленарном заседании снял депутатский иммунитет как с Тарабеллы, так и еще одного депутата Андреа Коццолино. Это позволило бельгийским следователям допросить их. Между тем прокурор никак не прокомментировал, какие обвинения могут быть предъявлены этим политикам.