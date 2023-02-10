Петербург погряз в пробках из-за «проспавших» метель коммунальных служб

Из-за нехватки уборочной техники Петербург быстро замело, а пробки на дорогах достигли максимального уровня. Не исключено, что ситуация еще больше обострится в конце рабочего дня, когда горожане поедут с работы домой. ГИБДД уже опубликовала информацию с призывом к водителям соблюдать безопасный скоростной режим.

