Петербург погряз в пробках из-за «проспавших» метель коммунальных служб

С утра 10 февраля в Санкт-Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности. На город обрушилась сильнейшая метель с порывами ветра, достигающими 24 м/с. Такая погодная ситуация вкупе с нехваткой уборочной спецтехники привела к тому, что в городе начались серьезные пробки.
Петербургский синоптик Александр Колесов прогнозирует усиление ветра и продолжение метели до вечера.
Ранее из-за угрозы наводнения петербургскую дамбу закрыли, а петербуржцам были отправлены сообщения о штормовом предупреждении. Однако город не оказался готов к такой погоде.
Из-за нехватки уборочной техники Петербург быстро замело, а пробки на дорогах достигли максимального уровня. Не исключено, что ситуация еще больше обострится в конце рабочего дня, когда горожане поедут с работы домой. ГИБДД уже опубликовала информацию с призывом к водителям соблюдать безопасный скоростной режим.
Напомним, петербуржцы уже не первый год жалуются на плохую уборку снега, но администрация губернатора Александра Беглова не исправляет ситуацию. Каждую зиму Петербург заметает снегом, а число пробок на дорогах и травм у горожан растет.