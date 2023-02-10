С Новым Годом!

Авторы GT озвучили пугающие для Запада последствия отправки истребителей Украине

Политика
Авторы GT озвучили пугающие для Запада последствия отправки истребителей Украине

Передача истребителей киевскому режиму может повлечь за собой распространение вооруженного противостояния на украинской земле на всю Европу. Таким мнением поделились авторы издания Global Times.

Масштабное сражение, в свою очередь, приведет к необходимости немедленно ввести самолеты в боевые действия. А для этого потребуется непосредственное участие пилотов Североатлантического альянса. В результате НАТО также будет втянута в конфликт.

Соответствующей точкой зрения эксперты поделились 10 февраля, в пятницу.

#истребители #Украина #запад

Трансляция медиагруппы "Патриот"