Премьер Италии сравнила встречу Макрона с Зеленским со сценой тонущего корабля из «Титаника»

Соответствующее сравнение премьер-министр привела в ходе своего выступления на пресс-конференции по результатам саммита Европейского союза. 8 февраля глава киевского режима посетил с официальным визитом Париж, где встретился с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. 9 февраля главы государств прибыли на саммит Евросоюза.