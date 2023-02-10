Премьер Италии сравнила встречу Макрона с Зеленским со сценой тонущего корабля из «Титаника»

Глава Правительства Италии Джорджа Мелони напомнила о сцене тонущего корабля из «Титаника», комментируя встречу французского президента Эммануэля Макрона с его коллегой из Украины Владимиром Зеленским.
Соответствующее сравнение премьер-министр привела в ходе своего выступления на пресс-конференции по результатам саммита Европейского союза. 8 февраля глава киевского режима посетил с официальным визитом Париж, где встретился с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. 9 февраля главы государств прибыли на саммит Евросоюза.
«Стоит вспомнить "Титаник": когда корабль затонет, неважно, сколько ты заплатил за билет», — указала Мелони.
Она выразила недовольство касательно отсутствия 25 глав государств ЕС. На встрече в Париже были лишь Шольц и Макрон, резюмировала глава кабмина.