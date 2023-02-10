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Путин оставил архангельским заводчанам послание с автографом после осмотра шишечного цеха

Политика
Путин оставил архангельским заводчанам послание с автографом после осмотра шишечного цеха

Президент РФ Владимир Путин порадовал посланием с автографом сотрудников шишечного цеха Устьянского деревообрабатывающего комплекса под Архангельском. Глава государства посетил завод 10 февраля.

Путину показали образцы заготовок, а также объяснили процесс лесозаготовки и деревообработки. Он поблагодарил заводчан за экскурсию своим теплым посланием.

«Все удивительно по-хозяйски! 10.02.2023», — написал он.

Стоит отметить, что у Владимира Путина также запланирована встреча с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

#путин #шишки #архангельск

Трансляция медиагруппы "Патриот"