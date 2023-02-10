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«Новости Сибири» стали новым партнером Медиагруппы «Патриот»

Общество
«Новости Сибири» стали новым партнером Медиагруппы «Патриот»

Медиагруппа «Патриот» объявила о сотрудничестве с интернет-журналом «Новости Сибири». Партнерские отношения начались 10 февраля.

«Новости Сибири» рассказывают о жизни Сибирского Федерального округа. Нового партнера поспешил поприветствовать глава «Патриота» Николай Столярчук. Он отметил, что больше 340 патриотически настроенных СМИ сотрудничают с медиагруппой.

«Уверен, что общими усилиями мы сможем побороть тлетворное влияние западной пропаганды и оградить наших граждан от засилья иностранных фейков и вбросов. Сибирь — один из ключевых регионов нашей страны, уверен, что нашим читателям будут интересны новости нашего нового партнера», — поделился Столярчук.

В рамках сотрудничества планируется обмен актуальными новостями. Также издания окажут информационную поддержку значимым мероприятиям.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"