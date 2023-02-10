«Новости Сибири» стали новым партнером Медиагруппы «Патриот»

«Новости Сибири» рассказывают о жизни Сибирского Федерального округа. Нового партнера поспешил поприветствовать глава «Патриота» Николай Столярчук. Он отметил, что больше 340 патриотически настроенных СМИ сотрудничают с медиагруппой.