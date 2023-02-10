Владимир Путин выступил на съезде Ассоциации российских фермеров

В Москве в эти дни проходит XXXIV съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). С приветственным словом к участникам обратился президент страны Владимир Путин.
ОН отметил в своем обращении, что российское сельское хозяйство постоянно наращивает свой потенциал и добивается успехов во всех сферах агропромышленного комплекса, что не может не радовать, передает сетевое издание «Вестник России». Также успехи сельскохозяйственных производителей способствуют обеспечению продовольственной безопасности России и улучшают жизнь на селе.
Президент также поблагодарил участников съезда за бережное и заботливое отношение к природе и внедрение передовых технологий. Он выразил уверенность, что съезд пройдет на высоком уровне, а перспективные предложения и идеи делегатов очень скоро воплотятся в реальные дела.