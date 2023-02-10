Владимир Путин выступил на съезде Ассоциации российских фермеров

ОН отметил в своем обращении, что российское сельское хозяйство постоянно наращивает свой потенциал и добивается успехов во всех сферах агропромышленного комплекса, что не может не радовать, передает сетевое издание «Вестник России». Также успехи сельскохозяйственных производителей способствуют обеспечению продовольственной безопасности России и улучшают жизнь на селе.