Виктор Коронелли стал послом России на Кубе по указу Путина

Российский президент Владимир Путин назначил нового посла на Кубе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известно, что должность дипломата получил Виктор Коронелли. Ранее его пост занимал Андрей Гуськов, который предварительно был освобожден от своих обязанностей.
«Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Куба», — сказано в сообщении.
Указ об отстранении Гуськова был подписан следом. Оба документа датируются 10 февраля 2023 года.