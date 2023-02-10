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Виктор Коронелли стал послом России на Кубе по указу Путина

Политика
Виктор Коронелли стал послом России на Кубе по указу Путина

Российский президент Владимир Путин назначил нового посла на Кубе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что должность дипломата получил Виктор Коронелли. Ранее его пост занимал Андрей Гуськов, который предварительно был освобожден от своих обязанностей.

«Назначить Коронелли Виктора Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Куба», — сказано в сообщении.

Указ об отстранении Гуськова был подписан следом. Оба документа датируются 10 февраля 2023 года.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"