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«Все в руках России». Кедми намекнул, как ответить на подрыв Западом «Северных потоков»

Россия и мир
«Все в руках России». Кедми намекнул, как ответить на подрыв Западом «Северных потоков»

Россия обязана как-то ответить Соединенным Штатам и Норвегии, чье участие в подрыве газопроводов «Северный поток» в Балтийском море на днях было разоблачено американским журналистом-расследователем.

Уверенность в этом в эфире канала «Соловьев LIVE» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого все сейчас находится в руках России.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш провел расследование и выяснил, что российские газопроводы, проложенные в Германию по дну Балтийского моря, были взорваны в сентябре 2022 года американскими диверсантами при участии Норвегии.

Комментируя это сообщение, Яков Кедми подчеркнул, что террористический акт подобного масштаба нельзя назвать просто диверсией. И Россия, по его словам, имеет все возможности для того чтобы нанести очень болезненный ответный удар и по американцам, и по норвежцам, например, в области коммуникаций и энергетики.

«Все в руках России». Кедми намекнул, как ответить на подрыв Западом «Северных потоков»
«Взрыв газопроводов – это не только диверсия, это акт войны. А дальше уже вопрос, какие планы на ответную реакцию есть у России. Возможностей очень много, адекватных и неадекватных. Как для Норвегии, так и для США. Сколько подводных кабелей идут из Штатов? Сколько разного рода нефтепроводов и газопроводов в море? Как устроена норвежская нефтегазовая промышленность? Что происходит в портах США и Норвегии? Вопрос, на что Россия готова идти», – рассуждает израильский политолог.

Учитывая, что подрыв «Северный потоков» является актом войны, добавил Кедми, этот шаг Запада приближает мир к ядерной войне. И в нынешнем раскладе вопрос упирается только в то, насколько Россия готова использовать в ответ имеющиеся у нее возможности.

Ведь Запад решился уничтожить российские газопроводы только потому, что был полностью уверен в своей безнаказанности, уверен, что Москва оставит этот теракт без ответа. И только сама Россия теперь может разрушить эти убеждения своих противников.

«Все в руках России. Все, что делает Запад, и санкции, и провокации, и этот теракт, происходит потому, что они ожидают: РФ отделается устным заявлением в лучшем случае, потому что до сих пор ничего не было. Красные линии можно рисовать сколько угодно. Они уверены, если уж [советник президента США по национальной безопасности Джейк] Салливан пошел на это: Россия ничего не сделает. Россия пока упорно защищается, говоря: "Этим вы нас не сломите". Все правильно, героические заявления. Но тогда будут искать что-то еще», – предостерег Яков Кедми.
«Все в руках России». Кедми намекнул, как ответить на подрыв Западом «Северных потоков»

Напомним, ранее американский политолог Дмитрий Саймс рассказал, что властям США, если они хотят избежать мести России за подрыв «Северных потоков», необходимо доказать свою непричастность к этому теракту.

Достигнуть этого Вашингтон сможет только проведя серьезное расследование. Причем сделать это надо очень быстро, добавил Саймс.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"