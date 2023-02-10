«Все в руках России». Кедми намекнул, как ответить на подрыв Западом «Северных потоков»

Комментируя это сообщение, Яков Кедми подчеркнул, что террористический акт подобного масштаба нельзя назвать просто диверсией. И Россия, по его словам, имеет все возможности для того чтобы нанести очень болезненный ответный удар и по американцам, и по норвежцам, например, в области коммуникаций и энергетики.