«Все в руках России». Кедми намекнул, как ответить на подрыв Западом «Северных потоков»

Россия обязана как-то ответить Соединенным Штатам и Норвегии, чье участие в подрыве газопроводов «Северный поток» в Балтийском море на днях было разоблачено американским журналистом-расследователем.
Уверенность в этом в эфире канала «Соловьев LIVE» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого все сейчас находится в руках России.
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш провел расследование и выяснил, что российские газопроводы, проложенные в Германию по дну Балтийского моря, были взорваны в сентябре 2022 года американскими диверсантами при участии Норвегии.
Комментируя это сообщение, Яков Кедми подчеркнул, что террористический акт подобного масштаба нельзя назвать просто диверсией. И Россия, по его словам, имеет все возможности для того чтобы нанести очень болезненный ответный удар и по американцам, и по норвежцам, например, в области коммуникаций и энергетики.
«Взрыв газопроводов – это не только диверсия, это акт войны. А дальше уже вопрос, какие планы на ответную реакцию есть у России. Возможностей очень много, адекватных и неадекватных. Как для Норвегии, так и для США. Сколько подводных кабелей идут из Штатов? Сколько разного рода нефтепроводов и газопроводов в море? Как устроена норвежская нефтегазовая промышленность? Что происходит в портах США и Норвегии? Вопрос, на что Россия готова идти», – рассуждает израильский политолог.
Учитывая, что подрыв «Северный потоков» является актом войны, добавил Кедми, этот шаг Запада приближает мир к ядерной войне. И в нынешнем раскладе вопрос упирается только в то, насколько Россия готова использовать в ответ имеющиеся у нее возможности.
Ведь Запад решился уничтожить российские газопроводы только потому, что был полностью уверен в своей безнаказанности, уверен, что Москва оставит этот теракт без ответа. И только сама Россия теперь может разрушить эти убеждения своих противников.
«Все в руках России. Все, что делает Запад, и санкции, и провокации, и этот теракт, происходит потому, что они ожидают: РФ отделается устным заявлением в лучшем случае, потому что до сих пор ничего не было. Красные линии можно рисовать сколько угодно. Они уверены, если уж [советник президента США по национальной безопасности Джейк] Салливан пошел на это: Россия ничего не сделает. Россия пока упорно защищается, говоря: "Этим вы нас не сломите". Все правильно, героические заявления. Но тогда будут искать что-то еще», – предостерег Яков Кедми.
Напомним, ранее американский политолог Дмитрий Саймс рассказал, что властям США, если они хотят избежать мести России за подрыв «Северных потоков», необходимо доказать свою непричастность к этому теракту.
Достигнуть этого Вашингтон сможет только проведя серьезное расследование. Причем сделать это надо очень быстро, добавил Саймс.