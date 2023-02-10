Посол Степанов: российские дипломаты получают угрозы на территории Канады

Дипломат рассказал, что после начала украинского кризиса канадское руководство и ряд СМИ активно продвигают русофобские настроения. Из-за этого жизнь и здоровье работников российских дипучреждений периодически находятся под угрозой. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости.