Посол Степанов: российские дипломаты получают угрозы на территории Канады

Сотрудники российских дипведомств, которые располагаются на канадской территории, периодически получают сообщения, содержащие угрозы. Такой информацией поделился посол Москвы в Оттаве Олег Степанов.
Дипломат рассказал, что после начала украинского кризиса канадское руководство и ряд СМИ активно продвигают русофобские настроения. Из-за этого жизнь и здоровье работников российских дипучреждений периодически находятся под угрозой. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости.
«Это, безусловно, тревожит. При этом канадские правоохранители не всегда должным образом реагируют на соответствующие обращения по теме безопасности», — сказал Степанов.
Ранее российский посол в Канаде заявил, что отношения между Москвой и Оттавой стоят на паузе, однако Кремль к продолжению диалога готов.