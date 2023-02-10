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Посол Степанов: российские дипломаты получают угрозы на территории Канады

Политика
Посол Степанов: российские дипломаты получают угрозы на территории Канады

Сотрудники российских дипведомств, которые располагаются на канадской территории, периодически получают сообщения, содержащие угрозы. Такой информацией поделился посол Москвы в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат рассказал, что после начала украинского кризиса канадское руководство и ряд СМИ активно продвигают русофобские настроения. Из-за этого жизнь и здоровье работников российских дипучреждений периодически находятся под угрозой. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с корреспондентами РИА Новости.

«Это, безусловно, тревожит. При этом канадские правоохранители не всегда должным образом реагируют на соответствующие обращения по теме безопасности», — сказал Степанов.

Ранее российский посол в Канаде заявил, что отношения между Москвой и Оттавой стоят на паузе, однако Кремль к продолжению диалога готов.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"