Строительные леса рухнули на дорогу и заблокировали проспект в Петроградском районе Петербурга

Начавшийся в Петербурге снежный шторм продолжится до вечера, сообщают синоптики. Последствия непогоды наблюдаются во всех районах Северной столицы. Однако коммунальщики не справляются с выпавшим снегом. Петербуржцы жалуются на ситуацию губернатору Александру Беглову, однако он не спешит с решением проблемы.