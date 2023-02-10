Строительные леса рухнули на дорогу и заблокировали проспект в Петроградском районе Петербурга

Обрушение строительных лесов произошло на Малом проспекте Петроградской стороны в Петербурге. Конструкция рухнула на дорогу, сообщили очевидцы в социальных сетях.
По предварительным данным, в результате инцидента обошлось без пострадавших. На месте случившегося образовалась пробка. Причины обрушения сейчас выясняются. Есть версия, что леса упали из-за сильной метели.
Начавшийся в Петербурге снежный шторм продолжится до вечера, сообщают синоптики. Последствия непогоды наблюдаются во всех районах Северной столицы. Однако коммунальщики не справляются с выпавшим снегом. Петербуржцы жалуются на ситуацию губернатору Александру Беглову, однако он не спешит с решением проблемы.