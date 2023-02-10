Украинские энергетики сообщили о серьезных повреждениях оборудования на четырех ТЭС

Ударами, которые были нанесены по энергетической инфраструктуре на Украине, повредило оборудование на нескольких теплоэлектростанциях. Об этом говорится в сообщении энергохолдинга ДТЭК.
Согласно данным энергетиков, повреждение получили четыре объекта инфраструктуры. Какие именно теплоэлектростанции пострадали, там не уточнили. В компании лишь добавили, что к ремонтным работам уже были привлечены специалисты.
На данный момент на территориях, которые остаются под контролем Украины, расположены 12 ТЭС. На каждую станцию приходится порядка десяти блоков.
Напомним, что в пятницу, 10 февраля, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Она действовала более трех часов.