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Военный эксперт Насонов рассказал, как НАТО скрыла подготовку диверсии на «Северных потоках»

Армия
Военный эксперт Насонов рассказал, как НАТО скрыла подготовку диверсии на «Северных потоках»

Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была продумана настолько, что военная активность в регионе перекрывалась показными учениями НАТО, заявил аналитик Роман Насонов.

В комментарии для телеканала «360» он напомнил, что Североатлантический альянс умышленно организовал тренировочные мероприятия, которые фактически стали отвлекающим маневром.

«Все внимание было приковано к странам НАТО, которые в это время проводили учения. Это было отвлекающим маневром. Именно после этих учений произошел подрыв трубопроводов», — сказал Насонов.

По словам эксперта, с таким прикрытием инициаторы диверсии смогли доставить к «Северным потокам» водолазов и незаметно установить взрывные устройства. Последующий полет американского самолета-разведчика в регионе Средиземного моря лишь подтверждает причастность к инциденту США.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"