Военный эксперт Насонов рассказал, как НАТО скрыла подготовку диверсии на «Северных потоках»

По словам эксперта, с таким прикрытием инициаторы диверсии смогли доставить к «Северным потокам» водолазов и незаметно установить взрывные устройства. Последующий полет американского самолета-разведчика в регионе Средиземного моря лишь подтверждает причастность к инциденту США.