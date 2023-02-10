Аналитик NDP раскрыл неочевидные цели интенсивной милитаризации Польши

Варшава активно работает над усилением Вооруженных сил Польши, но это не связано с Россией, заявил аналитик издания NDP Марек Галась.
По его словам, причина милитаризации Польши кроется в ее претензиях на западные регионы Украины. Он уточнил, что даже в объявлениях о сдаче в аренду квартир во Львове упоминается возможная передача муниципальных территорий под юрисдикцию другого государства.
«Процесс передачи западных земель бывшей Украины, похоже, был спланирован давно», — предположил Галась.
На этом фоне он отметил, что передача территорий вряд ли пройдет без восстаний украинских националистов. Для их подавления Польше и нужна армия.