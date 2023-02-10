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Аналитик NDP раскрыл неочевидные цели интенсивной милитаризации Польши

Армия
Аналитик NDP раскрыл неочевидные цели интенсивной милитаризации Польши

Варшава активно работает над усилением Вооруженных сил Польши, но это не связано с Россией, заявил аналитик издания NDP Марек Галась.

По его словам, причина милитаризации Польши кроется в ее претензиях на западные регионы Украины. Он уточнил, что даже в объявлениях о сдаче в аренду квартир во Львове упоминается возможная передача муниципальных территорий под юрисдикцию другого государства.

«Процесс передачи западных земель бывшей Украины, похоже, был спланирован давно», — предположил Галась.

На этом фоне он отметил, что передача территорий вряд ли пройдет без восстаний украинских националистов. Для их подавления Польше и нужна армия.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"