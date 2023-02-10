«Пружина сжимается». Хатылев рассказал о желании Зеленского получить ядерное оружие

На данный момент рано говорить о том, что киевский режим обзавелся боеприпасами с ядерной начинкой. Но работы в этом направлении украинской стороной активно ведутся. И по мере того, как Россия добивается успеха в рамках специальной военной операции, Украина будет прикладывать все больше усилий, чтобы получить ядерное оружие.
Такое мнение в разговоре с информагентством «Народные Новости» высказал военный эксперт полковник Сергей Хатылев, по словам которого Украина не только требует от Запада передать ей ядерное оружие, но и обладает собственными возможностями для его создания.
Напомним, ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у современной Украины есть все, чтобы иметь ядерное оружие, а значит киевский режим может им обладать.
«Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау», – подчеркнул Скшипчак в эфире Radio ZET.
Комментируя эти слова, полковник Хатылев признал, что развитие событий по подобному негативному сценарию действительно вполне возможно. Ведь Украина после распада Советского Союза получила в наследство все необходимые для этого промышленные мощности.
«Мы не будем говорить сейчас о "грязной" или "чистой" ядерной бомбе. Речь может идти только об одном на сегодняшний день. В распоряжении Украины есть несколько атомных станций, они их эксплуатируют. Следовательно, они имеют допуск к тому, чтобы из радиоактивного топлива путем соответствующих операций произвести вещество, которое может быть использовано для создания ядерного боеприпаса», – объяснил военный эксперт.
На данный момент, добавил он, никто не знает, какие работы в этом направлении ведутся на Украине, и на каком они могут быть этапе.
Но еще перед началом российской спецоперации и в самом ее начале власти Украины периодически заводили разговоры на эту тему, уклончиво сообщая, что «мол, у нас есть то, чего якобы нет у многих из вас», и тому подобное, напомнил Хатылев.
Нет никаких сомнений в том, что соответствующие работы ведутся. И Запад, даже если это не весь коллективный Запад, а какие-то его наиболее радикально настроенные представители, может помочь украинским националистам обзавестись в конце концов собственным ядерным оружием, предоставив, например, необходимых специалистов.
«Но другой вопрос – если бы украинцы на сегодняшний день обладали ядерным боеприпасом, то, естественно, он был бы применен. А так как государство разработало ядерный боеприпас – оно его должно испытать где-то на полигоне. Зачем? Чтобы научным путем исследовать, понять возможности, сильные и слабые стороны… Но о таких испытаниях мы с вами не слышали», – отметил военный эксперт.
Поэтому, по его словам, пока все-таки рано говорить о том, что у Киева уже есть ядерное оружие, пусть и не массового поражения. Но необходимо делать более далекоидущие выводы о менее очевидных вещах.
Ведь украинский президент Владимир Зеленский может еще не раз прибегать к ядерному шантажу, особенно в ситуации, когда Россия одерживает верх на поле боя.
«Какой можно сделать вывод? Я хочу сказать, к чему это все. Чем больше "сжимается пружина", чем сильнее мы давим на фронтах, уничтожаем и отвоевываем, идем в наступление, уничтожаем их энергетику, промышленность, инфраструктуру, которая воспроизводит вооружение и технику, тем больше в Киеве кричат: "Дайте! Дайте оружие, дайте танк, дайте истребители и… дайте ядерную бомбу". Теперь готовится целый заезд товарища Зеленского на Запад, вчера он был в Лондоне. Зачем?» – объясняет Хатылев.
Уже и на Западе начали понимать, что для украинских властей требования о поставках танков – это не предел. Поэтому же и новые ракеты производятся, и летчики обучаются управлению западными боевыми самолетами.
Все идет к тому, что Владимир Зеленский начнет просить у Запада ядерные боеприпасы, которые, например, применяются при стрельбе из танков Abrams и Leopard. тем более, что у западных военных уже есть опыт использования таких боеприпасов в Ираке, Ливии и Югославии, напомнил полковник в заключение.