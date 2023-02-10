Коммунальные службы Петербурга проспали сильнейший ураган

Снежная метель в Санкт-Петербурге в очередной раз застала коммунальные службы врасплох. Жители Северной столицы снова испытывают проблемы на дорогах и тротуарах.
Причиной стало усиление юго-западного и западного ветра над акваторией Финского залива. Его скорость, согласно показаниям Гидрометцентра, доходит до 25 м/с.
«Давно у нас не было сильного ветра, последнее серьезное усиление в порывах до 15-18 м/с, в отдельных районах Ленинградской области до 20-22 м/с, наблюдалось 19 января», — прокомментировал начальник петербургского филиала ведомства Александр Колесов.
Аналитик добавил, что свирепствующая снежная метель является так называемой «барической ложбиной» — то есть областью низкого давления. В Петербург она пришла с севера, отделившись от обширного циклона над Баренцевым морем.
«Вот она, настоящая февральская погода. Так что кто планирует идти домой с работы, можно подождать», — резюмировал эксперт.
Однако несмотря на это объяснение, жизнь петербуржцев не становится легче. Причина — плохая организация работы коммунальных служб, которые не успевают оперативно убирать снег. Так, на улице Ушинского легковой автомобиль столкнулся с «Газелью».
Стоит отметить, что буквально за день до «снежного наступления» Смольный анонсировал выход обновления для мини-приложения «Я здесь живу», которое позволяет жителям Северной столицы получить информацию об уборке снега. Петербуржцы не остались в долгу и по достоинству оценили старания городских властей.
«Правительство СПб!!!! Купите уж нашим дворникам ломы, лопаты, дайте по ведру песка, не сахарного, отберите велосипеды! Уже пора им работать, а не картон собирать и складировать по подвалам, это взрывоопасно! Если не желают, обратно на родину отправьте! За их счет!» — призвала Любовь Вершинина.
Ранее стало известно, что вечером 9 февраля лазурный автобус протаранил четыре легковых автомобиля в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Из-за ДТП движение в сторону центра города было затруднено.