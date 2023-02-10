Коммунальные службы Петербурга проспали сильнейший ураган

Стоит отметить, что буквально за день до «снежного наступления» Смольный анонсировал выход обновления для мини-приложения «Я здесь живу», которое позволяет жителям Северной столицы получить информацию об уборке снега. Петербуржцы не остались в долгу и по достоинству оценили старания городских властей.