В Кировской области совершеннолетние дети-сироты подают заявления на жилищные сертификаты

Изменения в областном законодательстве Кировской области, вступившие в силу в 2023 году, дают право любому из детей-сирот старше 23 лет самому выбрать и купить квартиру, если муниципалитет не выдал ее по достижении совершеннолетия.
Как пишет издание «Кировская правда», так, если ранее детям-сиротам к 18 годам муниципалитет покупал жилье на первичном или вторичном рынке, и тем не было позволено вступить в право собственности на квартиру через 5 лет (к 23 годам) с момента выдачи, то теперь граждане этой категории получили право денежной выплаты на покупку жилого помещения.
К 23 годам некоторые уже заводят собственные семьи. Молодежи нужно дать возможность выбора между заселением в выданное им жилье или покупкой жилплощади самостоятельно там, где найдут удобным, и той квадратуры, которую смогут осилить, отметил глава региона Александр Соколов.