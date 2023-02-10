В Кировской области совершеннолетние дети-сироты подают заявления на жилищные сертификаты

Как пишет издание «Кировская правда», так, если ранее детям-сиротам к 18 годам муниципалитет покупал жилье на первичном или вторичном рынке, и тем не было позволено вступить в право собственности на квартиру через 5 лет (к 23 годам) с момента выдачи, то теперь граждане этой категории получили право денежной выплаты на покупку жилого помещения.