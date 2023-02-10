Политолог Саймс назвал единственное условие для защиты США от российской мести за «СП»

По мнению эксперта, Россия не оставит эту ситуацию без внимания. Вероятно, грядет жесткий и серьезный ответ, если только Белый дом не проведет серьезное расследование, доказав свою стопроцентную непричастность к диверсии, пояснил Саймс в эфире передачи «Большая игра».