Политолог Саймс назвал единственное условие для защиты США от российской мести за «СП»

Расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша по вопросу причастности США к подрыву российских газопроводов «Северные потоки» поставило Вашингтон в сложную ситуацию. Об этом заявил политолог Дмитрий Саймс.
По мнению эксперта, Россия не оставит эту ситуацию без внимания. Вероятно, грядет жесткий и серьезный ответ, если только Белый дом не проведет серьезное расследование, доказав свою стопроцентную непричастность к диверсии, пояснил Саймс в эфире передачи «Большая игра».
«Если бы были серьезные слушания в Конгрессе, серьезные журналистские расследования, причем достаточно быстро, – конечно, если бы статья Херша была дискредитирована, то Россия не стала бы действовать на ее основе», — резюмировал политолог.
Ранее в Берлине отреагировали на разоблачающий материал Херша. Немецкие власти отметили, что не видят доказательств достоверности статьи о причастности США к атаке на газовые нитки РФ.