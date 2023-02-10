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Политолог Саймс назвал единственное условие для защиты США от российской мести за «СП»

Политика
Политолог Саймс назвал единственное условие для защиты США от российской мести за «СП»

Расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша по вопросу причастности США к подрыву российских газопроводов «Северные потоки» поставило Вашингтон в сложную ситуацию. Об этом заявил политолог Дмитрий Саймс.

По мнению эксперта, Россия не оставит эту ситуацию без внимания. Вероятно, грядет жесткий и серьезный ответ, если только Белый дом не проведет серьезное расследование, доказав свою стопроцентную непричастность к диверсии, пояснил Саймс в эфире передачи «Большая игра».

«Если бы были серьезные слушания в Конгрессе, серьезные журналистские расследования, причем достаточно быстро, – конечно, если бы статья Херша была дискредитирована, то Россия не стала бы действовать на ее основе», — резюмировал политолог.

Ранее в Берлине отреагировали на разоблачающий материал Херша. Немецкие власти отметили, что не видят доказательств достоверности статьи о причастности США к атаке на газовые нитки РФ.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"