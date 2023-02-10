Украинский лидер Владимир Зеленский вовлек всех европейских лидеров в свой нарисованный комикс. Вот только в конечном итоге это несостоявшееся литературное произведение окажется на помойке.
На днях политик посетил Лондон, Париж, а потом отправился в Брюссель на саммит ЕС. Как пишут авторы «Московского Комсомольца», турне Зеленского можно было воспринимать как комикс, так как все его герои существуют в придуманном обществе.
Британия, Франция и другие страны действительно верят, что они сражаются за демократию против так называемой российской тирании. Иллюзорный мир, который создан Европой и Зеленским, довольно выгоден Западу, однако крах его неизбежен.
«Потому что придуманным миром удобней управлять. А значит, устанешь такой комикс выкидывать. Но мы постараемся», — подытожили авторы.
Ранее президент РФ Владимир Путин сказал: «с волками жить, по-волчьи выть». Так он отреагировал на западные санкции в отношении российской авиаотрасли.