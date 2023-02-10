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«Заблуждение Запада». Пушков объяснил, почему мир не поддерживает либеральные ценности

Европа и США
«Заблуждение Запада». Пушков объяснил, почему мир не поддерживает либеральные ценности

Украинский конфликт помог западным странам осознать неприятную для них истину о том, что большая часть мира хорошо относится к России и хочет с нею дружить.

К такому выводу пришел председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, слова которого приводит информагентство «ПолитРссия».

По мнению сенатора, в течение всего года, прошедшего с начала российской спецоперации на Украине, коллективный Запад прикладывал все усилия, чтобы экономически ослабить Россию и изолировать ее на мировой арене.

Но в конце концов западным политикам приходится признать неприятную для них истину: страны, которые не входят в проамериканскую коалицию, в большинстве своем хотят продолжать дружить с Москвой, даже если это идет вразрез с волей вашингтонских элит. Хотя в Белом доме были искренне убеждены, что в противостоянии между «демократией» и «автократией», как они это называют, большинство государств мира должно встать на сторону Запада. Но в итоге американцы поняли, что просчитались.

«Заблуждение Запада». Пушков объяснил, почему мир не поддерживает либеральные ценности
«Запад ошибочно воспринимает свой либеральный миропорядок как отраду для всего человечества. Это глубокое заблуждение. "Либеральный миропорядок" – священная мантра Уолл-стрита, Давоса и западных СМИ, типа Financial Times, – обслуживает в основном западные страны, выстроен на ложных ценностях, двойных стандартах и тоннах лицемерия, а в ряде случаев – и на прямой лжи, – объясняет Пушков. – Достаточно упомянуть "пробирку Пауэлла" или лживый предлог для войны против Ливии».

К тому же, подчеркивает сенатор, со стороны западных стран, и особенно со стороны США является большой ошибкой считать себя «образцом непорочной демократии».

То, как проходили в Соединенных Штатах последние выборы, нанесло колоссальный удар по продвигаемому американцами образу «сияющего Града на холме». Не говоря уже о разгуле преступности и движения BLM в американских городах, из-за которых привлекательность Америки в глазах мировых элит резко снизилась.

«Заблуждение Запада». Пушков объяснил, почему мир не поддерживает либеральные ценности
«Согласно ряду международных рейтингов, США после событий 2020 года оказались в категории стран с "ущербной демократией". Да и около половины американцев более не считают свою страну демократической», – отмечает Пушков.

В итоге в мире возникло понимание, что усилия американцев по накачиванию Украины вооружениями связаны вовсе не с необходимостью «продвигать демократию». Украинский конфликт является всего лишь очередной американской военно-геополитической операцией ради сохранения и расширения гегемонии США в мире, заключил Пушков.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"