Украинский конфликт помог западным странам осознать неприятную для них истину о том, что большая часть мира хорошо относится к России и хочет с нею дружить.
К такому выводу пришел председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, слова которого приводит информагентство «ПолитРссия».
По мнению сенатора, в течение всего года, прошедшего с начала российской спецоперации на Украине, коллективный Запад прикладывал все усилия, чтобы экономически ослабить Россию и изолировать ее на мировой арене.
Но в конце концов западным политикам приходится признать неприятную для них истину: страны, которые не входят в проамериканскую коалицию, в большинстве своем хотят продолжать дружить с Москвой, даже если это идет вразрез с волей вашингтонских элит. Хотя в Белом доме были искренне убеждены, что в противостоянии между «демократией» и «автократией», как они это называют, большинство государств мира должно встать на сторону Запада. Но в итоге американцы поняли, что просчитались.
«Запад ошибочно воспринимает свой либеральный миропорядок как отраду для всего человечества. Это глубокое заблуждение. "Либеральный миропорядок" – священная мантра Уолл-стрита, Давоса и западных СМИ, типа Financial Times, – обслуживает в основном западные страны, выстроен на ложных ценностях, двойных стандартах и тоннах лицемерия, а в ряде случаев – и на прямой лжи, – объясняет Пушков. – Достаточно упомянуть "пробирку Пауэлла" или лживый предлог для войны против Ливии».
К тому же, подчеркивает сенатор, со стороны западных стран, и особенно со стороны США является большой ошибкой считать себя «образцом непорочной демократии».
То, как проходили в Соединенных Штатах последние выборы, нанесло колоссальный удар по продвигаемому американцами образу «сияющего Града на холме». Не говоря уже о разгуле преступности и движения BLM в американских городах, из-за которых привлекательность Америки в глазах мировых элит резко снизилась.
«Согласно ряду международных рейтингов, США после событий 2020 года оказались в категории стран с "ущербной демократией". Да и около половины американцев более не считают свою страну демократической», – отмечает Пушков.
В итоге в мире возникло понимание, что усилия американцев по накачиванию Украины вооружениями связаны вовсе не с необходимостью «продвигать демократию». Украинский конфликт является всего лишь очередной американской военно-геополитической операцией ради сохранения и расширения гегемонии США в мире, заключил Пушков.