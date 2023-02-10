«Заблуждение Запада». Пушков объяснил, почему мир не поддерживает либеральные ценности

Но в конце концов западным политикам приходится признать неприятную для них истину: страны, которые не входят в проамериканскую коалицию, в большинстве своем хотят продолжать дружить с Москвой, даже если это идет вразрез с волей вашингтонских элит. Хотя в Белом доме были искренне убеждены, что в противостоянии между «демократией» и «автократией», как они это называют, большинство государств мира должно встать на сторону Запада. Но в итоге американцы поняли, что просчитались.