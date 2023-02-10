В Приморском районе Петербурга не хватает техники для уборки заметенных снегом дорог

Непогода бушует в Санкт-Петербурге, дороги замело снегом, а в это время в Приморском районе недостаточно техники для уборки. При этом метель еще не закончилась и продолжает ухудшать видимость.
Погодные условия 10 февраля мешают петербуржцам перемещаться по городу. Порывы ветра усиливают обильный снегопад. К этому часу на карте, которая отображает работу уборочной техники, в Приморском районе лишь незначительное количество машин — мусоровозы.
На улицы Петербурга вышло 300 единиц техники. Этого недостаточно для уборки такого объема выпавшего во время метели снега, передает ФАН.
Напомним, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обещал справиться с уборкой снега. Он заявил, что город переходит на новую систему обслуживания районов. Однако жители Северной столицы так и не увидели на деле подтверждения его слов.