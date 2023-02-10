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В Приморском районе Петербурга не хватает техники для уборки заметенных снегом дорог

Общество
В Приморском районе Петербурга не хватает техники для уборки заметенных снегом дорог

Непогода бушует в Санкт-Петербурге, дороги замело снегом, а в это время в Приморском районе недостаточно техники для уборки. При этом метель еще не закончилась и продолжает ухудшать видимость.

Погодные условия 10 февраля мешают петербуржцам перемещаться по городу. Порывы ветра усиливают обильный снегопад. К этому часу на карте, которая отображает работу уборочной техники, в Приморском районе лишь незначительное количество машин — мусоровозы.

В Приморском районе Петербурга не хватает техники для уборки заметенных снегом дорог

На улицы Петербурга вышло 300 единиц техники. Этого недостаточно для уборки такого объема выпавшего во время метели снега, передает ФАН.

Напомним, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обещал справиться с уборкой снега. Он заявил, что город переходит на новую систему обслуживания районов. Однако жители Северной столицы так и не увидели на деле подтверждения его слов.

#снег #санкт-петербург #беглов #метель

Трансляция медиагруппы "Патриот"