Немецкие СМИ необычно отреагировали на скандальное заявление украинского лидера Владимира Зеленского о канцлере ФРГ Олафе Шольце. Напомним, президент пожаловался на необходимость заставлять главу кабмина оказывать Киеву помощь.
По данным местной газеты Bild, бывший комедиант имел в виду совершенно другое, а слова о принуждении канцлера к поддержке Украины стали лишь ошибкой перевода, передает телеканал «360».
«Президент Украины Владимир Зеленский не говорил, что ему пришлось заставлять канцлера Олафа Шольца», — попытались выгородить главу киевского режима в издании.
Напомним, что актер в отставке на этой неделе совершил турне по странам Европы. В рамках поездки он принял участие в саммите Евросоюза.