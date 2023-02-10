В Смольном высказались о планах по закрытию станции метро «Пионерская»

Сотрудники комитета подчеркнули, что в настоящее время на «Пионерской» ведутся ремонтные работы, которые начались еще в январе 2022 года. В рамках работ проводится капитальный ремонт вестибюля станции в части строительных конструкций. Как сообщают городские СМИ, специалисты также выявили дополнительный объем работ. Сейчас проводится оценка всех факторов и выработка технологий, необходимых для решения новых задач. Предполагается, что ремонт станции завершится лишь осенью 2023 года.