Европа встала на путь фашизации из-за помощи Украине. Такой вывод сделала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
В беседе с РИА Новости политик прокомментировала информацию газеты The Times, что киевский режим готов принять на вооружение британские ракеты для ударов по Крыму. Она выразила уверенность, что Украина применит вооружение для атаки по гражданским объектам.
«Это подчеркивает то, что фашизация власти в Западной Европе происходит очень быстрыми темпами», — сказал Алтабаева.
Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Лондон обратился к британским властям с просьбой предоставить ВСУ истребители.