В ЦБ РФ заявили о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне в 7,5%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на отметке в 7,5%. Данные об этом опубликованы на сайте российского финансового регулятора.
Представители совета директоров ЦБ РФ рассказали о снижении инфляционных ожиданий граждан и бизнеса, а также о признаках восстановления потребительской активности.
Центробанк будет принимать решение относительно дальнейшего показателя ключевой ставки, учитывая фактическую и ожидаемую инфляционную динамику и оценивая внешние и внутренние риски.
Напомним, ключевая ставка в размере 7,5% сохраняется в России на протяжении трех месяцев.