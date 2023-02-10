Зеленский привез королю Бельгии свой «мирный план» по Украине

Бельгийский король Филипп I принял президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Брюссель.
Украинский лидер поблагодарил короля за поддержку Киева и рассказал ему о своей «формуле мира», заявили в офисе президента.
«В Брюсселе состоялась аудиенция президента Украины Владимира Зеленского у его Величества Короля Королевства Бельгия Филиппа I. Глава украинского государства выразил благодарность королю Филиппу, правительству Бельгии и всему бельгийскому народу за всестороннюю поддержку, которая оказывается Украине», — говорится в сообщении.
Зеленский в 2022 предложил «формулу мира» по Украине. План состоит из десяти пунктов, включающих обеспечение безопасности станы, восстановление ее территориальной целостности, а также обмен пленными по формуле «всех на всех».