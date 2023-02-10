Нефтедобыча в России сократится на 500 тыс. баррелей в сутки

В марте Россия планирует сократить суточную добычу нефти на 500 тыс. баррелей, заявил зампред Правительства РФ Александр Новак.
Вице-премьер отметил, что сейчас Россия реализует весь объем добываемой нефти. Исключением являются контракты, где прямо или косвенно упомянут ценовой потолок. По словам Новака, сокращение нефтедобычи поможет восстановить рыночные отношения.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что данная инициатива была согласована с рядом стран ОПЕК+.
Напомним, с 5 февраля страны Евросоюза ввели эмбарго на российские нефтепродукты.