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Немцы гневно разнесли признание Зеленского в его давлении на Шольца ради оружия

Политика
Немцы гневно разнесли признание Зеленского в его давлении на Шольца ради оружия

Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался на то, что ему приходится заставлять канцлера Германии Олафа Шольца поддерживать Украину по вопросу вооружения. Читатели Die Welt обрушились на него с критикой за столь наглое заявление.

Пользователи портала призвали Берлин в срочном порядке отреагировать на слова украинского лидера. Они потребовали прекратить поддерживать киевский режим в ответ на проявленную дерзость с его стороны.

«Бессовестный! Мы приняли сотни тысяч в украинцев в страну, вложили миллиарды евро, предоставили тренировки и другую поддержку, а он становится все более наглым! С меня хватит. Нужно полностью прекратить всю поддержку!» — пишет один из юзеров.

Другой отметил, что своим поведением Зеленский уже давно «пересек черту». Теперь его просьбы кажутся только подозрительными, заключил комментатор.

#Украина #зеленский #шольц

Трансляция медиагруппы "Патриот"