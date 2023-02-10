Песков подтвердил намерение Путина провести прямую линию

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным остается на повестке дня, заявил журналистам секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков назвал такой формат общения президента с людьми востребованным. Он пообещал, что прямая линия состоится, однако отказался называть даже приблизительные сроки.
Напомним, прямую линию с Путиным проводят с 2001 года. В позапрошлом году ее организовали 30 июня. Тогда программа длилась почти четыре часа. Жители прислали более двух миллионов вопросов, президент успел ответить на 68.