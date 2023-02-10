Депутат бундестага Кра: молчание Шольца о «Северных потоках» выглядит подозрительно

Как отметил депутат, разрушение трубопровода нанесло ущерб немецкой экономике, так как промышленность лишилась дешевого российского топлива. Но Шольц получил политическую выгоду — после аварии ему больше не нужно обсуждать с прессой проблемы поставок газа и работу «Северного потока - 2», заключил политик.