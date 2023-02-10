Депутат бундестага Кра: молчание Шольца о «Северных потоках» выглядит подозрительно

Отказ канцлера Германии Олафа Шольца комментировать расследование о взрыве «Северных потоков» может говорить о его осведомленности, считает депутат федерального собрания ФРГ Максимилиан Кра.
Немецкий лидер заявил о нежелании обсуждать публикацию о виновниках диверсии на газопроводе Россия — Германия. По мнению Кра, такая позиция подтверждает слухи об осведомленности канцлера по поводу подготовки этой акции.
Как отметил депутат, разрушение трубопровода нанесло ущерб немецкой экономике, так как промышленность лишилась дешевого российского топлива. Но Шольц получил политическую выгоду — после аварии ему больше не нужно обсуждать с прессой проблемы поставок газа и работу «Северного потока - 2», заключил политик.