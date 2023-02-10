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СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Харькове

Армия
СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Харькове

Серия взрывов прогремела в Харькове и Киеве, об этом сообщают украинские паблики. По информации СМИ, в пятницу была объявлена воздушная тревога практически по всей территории Украины.

«Еще слышны взрывы в Киеве», — пишет один из Telegram-каналов.

Ранее стало известно, что истребитель ВКС РФ в ходе патрулирования зоны проведения СВО обнаружил и сбил самолет ВВС Украины. В Минобороны РФ отметили, что российские Су-35С прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в ходе спецоперации.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"