СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве и Харькове

Серия взрывов прогремела в Харькове и Киеве, об этом сообщают украинские паблики. По информации СМИ, в пятницу была объявлена воздушная тревога практически по всей территории Украины.
«Еще слышны взрывы в Киеве», — пишет один из Telegram-каналов.
Ранее стало известно, что истребитель ВКС РФ в ходе патрулирования зоны проведения СВО обнаружил и сбил самолет ВВС Украины. В Минобороны РФ отметили, что российские Су-35С прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в ходе спецоперации.