Булавин покинул пост главы Федеральной таможенной службы РФ в связи с достижением 70 лет

Владимир Булавин покинул пост руководителя Федеральной таможенной службы России.
Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба кабмина государства в пятницу, 10 февраля. Политик освобожден от прежде занимаемой должности в связи с достижением 70 лет, указывается в сообщении.
«Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова», — поделились в кабмине.
Владимир Булавин занимал пост главы ФТС с 2016 года, напомнили в Правительстве России.