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Булавин покинул пост главы Федеральной таможенной службы РФ в связи с достижением 70 лет

Политика
Булавин покинул пост главы Федеральной таможенной службы РФ в связи с достижением 70 лет

Владимир Булавин покинул пост руководителя Федеральной таможенной службы России.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба кабмина государства в пятницу, 10 февраля. Политик освобожден от прежде занимаемой должности в связи с достижением 70 лет, указывается в сообщении.

«Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова», — поделились в кабмине.

Владимир Булавин занимал пост главы ФТС с 2016 года, напомнили в Правительстве России.

#Владимир Булавин #федеральная таможенная служба #россия

Трансляция медиагруппы "Патриот"