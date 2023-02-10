Россия передает в собственность Белоруссии порт Бронка ради безопасности

Порт начал строиться в 2008 году и долго «ходил» из рук в руки после ареста первого бенефициара – миллиардера, владельца холдинга «Форум» и главного инвестора «Бронки» Дмитрия Михальченко (в проект было вложено около 60 миллиардов рублей). В 2016 году ему предъявили обвинения в контрабанде алкогольной продукции и приговорили к четырем годам колонии, а в июне 2022-го суд приговорил экс-олигарха к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании ОПГ.