Россия передает в собственность Белоруссии порт Бронка ради безопасности

Москва прорабатывает передачу глубоководного морского перегрузочного комплекса «Бронка» в порту Санкт-Петербурга в собственность Белоруссии, сообщили в МИД РФ. До этого Александр Лукашенко призвал ускорить создание белорусских портов в России: российская сторона чутко восприняла просьбу.
Назначение порта, в перспективе отданного Белоруссии, может быть не только торговым. Не исключено, что сделка свидетельствует о реализации общих стратегических планов Союзного государства по отрыву экономики и логистики двух стран от Запада.
От миллиардера – государству
Порт начал строиться в 2008 году и долго «ходил» из рук в руки после ареста первого бенефициара – миллиардера, владельца холдинга «Форум» и главного инвестора «Бронки» Дмитрия Михальченко (в проект было вложено около 60 миллиардов рублей). В 2016 году ему предъявили обвинения в контрабанде алкогольной продукции и приговорили к четырем годам колонии, а в июне 2022-го суд приговорил экс-олигарха к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании ОПГ.
В «Форум» Михальченко входил не только порт Бронка, но и несколько бывших государственных заводов – «Балтстрой», завод «Измерон», выпускающий оборудование для нефтегазового сектора, и Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова. С 2020 года крупнейший прядильный завод входит в состав «Бронка Групп».
Перед арестом Михальченко передал порт семье экс-директора ФСО Евгения Мурова и генералу ФСБ Николаю Негодову, сообщала Readovka, но суд изъял у них актив, сославшись на «коррупционное происхождение».
«Изначально инициатива иска, в рамках которого будет национализирована «Бронка», исходила от Следственного комитета, а не от Генпрокуратуры. Это значит, что команда поступила с самого верха, и отвертеться Муровым-Негодовым не удастся, несмотря на связи в ФСО, ФСБ и где угодно еще», – отмечало издание The Moscow Post.
Порт «Бронка» российское руководство начало национализировать только летом 2021 года, передав 100% уставного капитала ООО «Феникс» (эта компания являлась оператором порта) Росимуществу. Уже в феврале 2022 года, на фоне начала спецоперации, правительство передало порт госкорпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса РФ.
Но национальная принадлежность «Бронки», несмотря на недавнюю «национализацию», остается открытым вопросом. Теперь порт может стать иностранным активом – точнее, «общегосударственным», если смотреть на процесс в рамках строительства Союзного государства РФ и РБ.
Для противодействия Западу
Летом 2022 года белорусский премьер Роман Головченко отмечал, что Минск принял решение «о создании портовой мощности на северо-западе России».
Изначально российское руководство намеревалось выделить для строительства нового белорусского порта место на берегу Финского залива в Ломоносове (пригород Санкт-Петербурга). А Лукашенко называл главной причиной именно торговлю.
«Вопрос остается за малым – начинать грузить в этих портах. Хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты», – подчеркивал президент РБ.
В МИД РФ отмечают, что передача порта в белорусскую собственность станет совместной мерой «по преодолению транспортных и логистических ограничений, вызванных нелегитимными санкциями недружественных государств».
Передача «Бронки» Белоруссии – вопрос транспортной безопасности, особенно актуальной по направлению Калининградской области. Морское сообщение с Калининградом стали активно развивать внутри страны после того, как Литва устроила «блокаду», перстав пропускать с материковой части РФ в отдаленный российский регион санкционные товары.
Сейчас грузы доставляются по линии «Бронка – Калининград», а количество судов для перевозки постепенно увеличивается. Также порт могут задействовать для экспорта белорусских и российских удобрений на мировой рынок, находящихся под санкциями ЕС.
«Отличная новость: значит, будет быстрое развитие инфраструктуры по линии Минск - СПб. И не только железнодорожной», – отмечал член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и историк Александр Дюков в Telegram.
Ранее Лукашенко назвал себя и Владимира Путина «самыми вредными и токсичными людьми на этой планете». Подробнее о том, почему Запад подозрительно относится к тесному сотрудничеству России и Белоруссии – в нашей статье.