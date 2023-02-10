Медведев назвал пять симптомов деменции Байдена перед выборами президента США

Американский лидер Джо Байден может переизбраться на пост главы государства в 2024 году, несмотря на прогрессирующую деменцию. Пять симптомов недуга президента перечислил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик напомнил, что зарубежный лидер утратил способность внятно выражаться, путает имена и даты, теряется в своем же офисе. Также Байден держит секретные бумаги в собственном доме, написал зампредседателя СБ в Telegram.
«Потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше 100 миллиардов долларов. Сваливает все экономические проблемы США на происки России», — озвучил еще два симптома Медведев.
По мнению политика, президент США даже может начать третью мировую войну. Это, уверен он, произойдет из-за рассеянности престарелого Байдена.