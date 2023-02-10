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Медведев назвал пять симптомов деменции Байдена перед выборами президента США

Политика
Медведев назвал пять симптомов деменции Байдена перед выборами президента США

Американский лидер Джо Байден может переизбраться на пост главы государства в 2024 году, несмотря на прогрессирующую деменцию. Пять симптомов недуга президента перечислил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик напомнил, что зарубежный лидер утратил способность внятно выражаться, путает имена и даты, теряется в своем же офисе. Также Байден держит секретные бумаги в собственном доме, написал зампредседателя СБ в Telegram.

«Потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше 100 миллиардов долларов. Сваливает все экономические проблемы США на происки России», — озвучил еще два симптома Медведев.

По мнению политика, президент США даже может начать третью мировую войну. Это, уверен он, произойдет из-за рассеянности престарелого Байдена.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"