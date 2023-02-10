Выбивают ВСУ из Красной Горы: Поддубный рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении

Силы ЧВК «Вагнер» «разматывают» противника к северу и юго-западу от Бахмута, сообщил репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление в районе населенного пункта Красная Гора, сообщают источники на местах. В своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный оценил оперативную обстановку вокруг Бахмута, сообщив о продвижении «вагнеровцев».
«На севере от Артемовска штурмовики ЧВК «Вагнер» продолжают разматывать позиции противника вокруг Парасковиевки и Красной Горы. Сообщают о продвижении наших сил и к юго-западу от Артемовска - к населённому пункту Ступочки. Он практически вплотную примыкает к дороге на Константиновку», — пояснил Поддубный.
Он добавил, что противник пытался перебросить резервы к Бахмуту, однако артиллерия «Оркестра» остановила продвижение подразделений ВСУ.