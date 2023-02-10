Выбивают ВСУ из Красной Горы: Поддубный рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении

Ранее о ситуации в Красной Горе писал военкор Александр Симонов. По его словам, украинские подразделения практически взяты в котел. Военный эксперт Борис Рожин уверен, что ВСУ будут до конца сражаться за населенный пункт, поскольку его потеря приблизит потерю Бахмута.