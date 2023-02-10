«Найдут тысячу оправданий». Мезюхо предсказал реакцию США после падения Украины

Соединенные Штаты уже отдают себе отчет в том, что их поражение на Украине неизбежно и вскоре им придется бежать оттуда, так же, как ранее они позорно бежали из Афганистана. Причем после того, как это произойдет, американцы найдут себе тысячу оправданий.
Такое мнение в беседе с «Журналистской правдой» высказал политолог Иван Мезюхо, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин якобы «уже потерял Украину».
По словам Ивана Мезюхо, подобные утверждения абсолютно не соответствуют действительности.
«Это просто банальное пропагандистское заявление, которое не имеет ничего с реальностью. Фактически, Байден соврал. Сегодня Украину теряет не Россия, а Соединенные Штаты Америки. Для Вашингтона специальная военная операция России на Донбассе и Украине стала неожиданностью. Если бы у США были возможности больше оказывать военной помощи киевскому режиму, то они бы это делали», – убежден политолог.
Но сейчас, возможности США по оказанию Киеву военной и финансовой помощи, несмотря на то, что это все еще мощнейшая держава, оказались ограничены. Россия же наоборот возвращает себе былое геополитическое влияние и на Украине и в во всей Восточной Европе.
Получается, что Россия не только не «теряет» Украину, но и исправляет совершенные в прошлом исторические ошибки. А вот США теряют контроль над этими территориями, хоть и не так быстро, как это хотелось бы российскому патриотическому сообществу, но этот процесс все же идет.
«Когда киевский режим падет, а это произойдет, США найдут тысячу оправданий для самих себя также, как это было после позорного бегства американских военных в Афганистане, – предсказал Иван Мезюхл. – Что тогда говорил Байден? Он говорил, что США и так оказали большую помощь афганскому правительству, и вооруженным силам Афганистана. Также и что, они имели возможность самостоятельно отражать агрессию Талибана✱ [террористическая организация, запрещенная в РФ]».
Так же и после падения нынешнего киевского режима американские политики возложат ответственность за все произошедшее на украинского президента Владимира Зеленского и его команду.
Найдя для себя множество оправданий, американцы сосредоточатся на создании альтернативного украинского правительства в изгнании, а потом будут использовать его для диверсионной информационно-пропагандистской деятельности против России, считает политолог.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация