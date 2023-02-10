«Найдут тысячу оправданий». Мезюхо предсказал реакцию США после падения Украины

Получается, что Россия не только не «теряет» Украину, но и исправляет совершенные в прошлом исторические ошибки. А вот США теряют контроль над этими территориями, хоть и не так быстро, как это хотелось бы российскому патриотическому сообществу, но этот процесс все же идет.