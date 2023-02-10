Президенту РФ Владимиру Путину хватило всего одной точной фразы из трех слов, чтобы усадить в лужу все западные компании, которые ушли с российского рынка. Об этом рассказали авторы NewZimbabwe.
После начала спецоперации на Украине Россию покинули многие иностранные компании. Как пишет африканское издание, перевод статьи которого представляет «ПолитРоссия», Запад планировал таким образом ослабить российскую экономику. Однако на деле трудности оказались временными.
«Сегодня многие из западных брендов под давлением своих правительств уходят с нашего рынка. Всего им наилучшего», — сказал Путин, поставив таким образом крест на ушедших компаниях.
Авторы NewZimbabwe также напомнили, что против РФ на протяжении всего года вводились различные санкции. В частности, российские банки были отключены от системы SWIFT. Но даже это не смогло разрушить экономику страны.