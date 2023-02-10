Президент Франции Эммануэль Макрон и остальные европейские политики прогнулись под «американского господина», предав собственный народ. Об этом заявил руководитель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Так он прокомментировал слова французского лидера о том, что его российский коллега Владимир Путин может быть лишен ордена Почетного легиона. По мнению Вострецова, власть в Европе захвачена американским военно-политическим лобби. Достичь ее свержения удастся лишь посредством всенародного бунта, который уже назревает, уверен он.
«После победы России на Украине все еврошавки, приведенные к власти Вашингтоном, подвергнуться народному суду! И в первых рядах будет пустозвон Макрон!» — заключил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).
Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон наградил украинского президента Владимира Зеленского орденом Почетного легиона. Событие произошло во время его визита в Париж.