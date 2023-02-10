Глава СОЦПРОФ Вострецов предрек печальное будущее «пустозвону» Макрону после окончания СВО

Так он прокомментировал слова французского лидера о том, что его российский коллега Владимир Путин может быть лишен ордена Почетного легиона. По мнению Вострецова, власть в Европе захвачена американским военно-политическим лобби. Достичь ее свержения удастся лишь посредством всенародного бунта, который уже назревает, уверен он.