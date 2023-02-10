Регистрацию домашних животных планируют ввести в Рязанской области

В документе указано, что регистрация будет бесплатной, а проводить ее будут сотрудники государственных учреждений ветеринарии, передает информационное агентство «Сорока». Как считают авторы проекта, подобная инициатива поможет сократить количество бездомных животных, так как закон повысит ответственность хозяев домашних питомцев.