Регистрацию домашних животных планируют ввести в Рязанской области

В Рязанской области планируется ввести регистрацию домашних животных. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте регионального правительства.
В документе указано, что регистрация будет бесплатной, а проводить ее будут сотрудники государственных учреждений ветеринарии, передает информационное агентство «Сорока». Как считают авторы проекта, подобная инициатива поможет сократить количество бездомных животных, так как закон повысит ответственность хозяев домашних питомцев.
Кроме того, введение регистрации домашних животных позволит специалистам государственной ветеринарной службы вести мониторинг вакцинации четвероногих. Упростит это и поиск «потеряшек». Такая практика уже существует в девяти регионах страны.