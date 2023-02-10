Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии за организацию убийств

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал осужден на 22 года за организацию убийств конкурентов в 2004-2005 годах.
Отмечается, что подмосковный суд не признал действительным эпизод в приговоре Фургала с незаконным приобретением оружия. Бывший помощник Фургала Андрей Карепов также приговорен к 21 году колонии.
Ранее суд присяжных признал виновным Фургала по всем трем эпизодам дела об организации заказных убийств .Присяжные признали экс-чиновника виновным также в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, пишет ФАН.