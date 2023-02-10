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Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии за организацию убийств

Общество
Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии за организацию убийств

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал осужден на 22 года за организацию убийств конкурентов в 2004-2005 годах.

Отмечается, что подмосковный суд не признал действительным эпизод в приговоре Фургала с незаконным приобретением оружия. Бывший помощник Фургала Андрей Карепов также приговорен к 21 году колонии.

Ранее суд присяжных признал виновным Фургала по всем трем эпизодам дела об организации заказных убийств .Присяжные признали экс-чиновника виновным также в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, пишет ФАН.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"