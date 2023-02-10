Постпред РФ при ООН Небензя счел насмешкой «мирный план» Зеленского по украинскому кризису

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя жестко прошелся по президенту Украины Владимиру Зеленскому, который представил абсурдный план по «мирному» урегулированию вооруженного противостояния Москвы и Киева.
Эксперт счел инициативу главы государства «насмешкой». Своим мнением он поделился во время беседы с журналистом РИА Новости 10 февраля, в пятницу. Этот план невозможно осуществить, с уверенностью указал он.
«Все эти украинские инициативы <...> являются очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект», — сказал Небензя.
Прежде сообщалось, что глава киевского режима принял участие в саммите Европейского союза. Оно проходило в Брюсселе с 9 по 10 февраля.