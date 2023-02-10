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Российские экологи призвали обязать владельцев собак использовать бумажные пакеты для сбора экскрементов

Общество
Российские экологи призвали обязать владельцев собак использовать бумажные пакеты для сбора экскрементов

Организация «Российское экологическое общество» обратилось в РЭО с предложением обязать владельцев собак использовать только бумажные пакеты для сбора отходов жизнедеятельности их питомцев. Об этом рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

Экологи подчеркивают, что объем экскрементов, производимых собаками в России, может составлять до 4 миллионов тонн ежегодно. При этом чаще всего владельцы питомцев используют пластиковые пакеты для сбора отходов, что крайне негативно влияет на окружающую среду.

«Инициатива с переходом на небольшое бумажные пакеты, которые тоже компостируются, рациональна. Главное, чтобы на них не было слоев пластика, только целлюлоза», — цитирует Буцаева телеканал «360».

Представители РЭО планируют обсудить инициативу экологов с общественниками и волонтерским сообществом. В случае, если они согласятся с доводами, экологический оператор предпримет дальнейшие шаги для закрепления правила в российском законодательстве.

#собаки #питомцы #экология #пакеты

Трансляция медиагруппы "Патриот"