Российские экологи призвали обязать владельцев собак использовать бумажные пакеты для сбора экскрементов

Экологи подчеркивают, что объем экскрементов, производимых собаками в России, может составлять до 4 миллионов тонн ежегодно. При этом чаще всего владельцы питомцев используют пластиковые пакеты для сбора отходов, что крайне негативно влияет на окружающую среду.