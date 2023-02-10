Французы высмеяли Макрона после его слов о лишении Путина ордена Почетного легиона

Заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможном лишении главы РФ Владимира Путина звания кавалера ордена Почетного легиона рассмешило читателей Le Figaro.
По их мнению, последние заявления лидера Франции лишили орден былой значимости, а лишение главы РФ этой награды лишь поставит Макрона в глупое положение.
«Это украшение больше не имеет большой ценности, им злоупотребляют. И Путин почувствует всю нелепость этого решения, если оно будет реализовано», — написал один из пользователей.
Французские читатели иронично отметили «решимость» своего президента. Макрон сжав свои маленькие кулачки, нанес российскому лидеру удар «по самому больному месту», шутят они.
Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в начале XIX века для поощрения за особые военные заслуги. Владимир Путин первым и единственным из граждан России получил эту награду от экс-главы Франции Жака Ширака.