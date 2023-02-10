Власти Новосибирска выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа

Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске получат от властей по одному миллиону рублей.
Пострадавшие при ЧП также получат выплаты от 200 до 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести травм. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в беседе с журналистами.
«Для пострадавших будут выплаты от 200 до 400 тысяч рублей на каждого человека. Семьям погибших будет оказана помощь, связанная с погребением и выплачено на каждую семью 1 миллион рублей», — подчеркнул он.
Взрыв газа произошел в новосибирской пятиэтажке 9 февраля. В результате частично разрушились два подъезда, в которых было порядка 30 квартир. Согласно последним данным, погибли 13 человек, девять пострадали, а двое находятся в тяжелом состоянии.