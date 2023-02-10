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МИД Китая призвал США к ответу после расследования терактов на газопроводах «Северный поток»

Политика
МИД Китая призвал США к ответу после расследования терактов на газопроводах «Северный поток»

Китайское внешнеполитическое ведомство отреагировало на расследование американского журналиста Сеймура Херша по поводу терактов на газопроводах «Северный поток».

МИД КНР призвал официальный Вашингтон к ответу после соответствующего материала представителя СМИ.

«Если расследование Херша соответствует действительности, США должны объясниться», — указали в министерстве иностранных дел.

Напомним, подрывы произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. На трубах российских газопроводов в трех местах были обнаружены утечки.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"